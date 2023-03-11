Рабинович Соломон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1872
Отец: Рабинович Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Жена: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
16.07.1897
Дочь: Рабинович Инда Соломоновна
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Рабинович Григорий (Гриша) Соломонович
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рабинович Либа (Любовь) Соломоновна
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
15.07.1900
Сын: Рабинович Яков Соломонович
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Златкина Софья Соломоновна
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
23.07.1905
Сын: Рабинович Адольф Соломонович
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Рождение ребёнка
30.06.1907
Сын: Рабинович Михаил Соломонович
Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Смерть
Неизвестно
Киев, Украинская ССР