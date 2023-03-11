Рабинович Соломон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРабинович Соломон Михайлович

Рабинович Соломон Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1872

Отец: Рабинович Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Жена: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Рождение ребёнка
16.07.1897

Дочь: Рабинович Инда Соломоновна

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Рабинович Григорий (Гриша) Соломонович

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рабинович Либа (Любовь) Соломоновна

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Рабинович Яков Соломонович

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Златкина Софья Соломоновна

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Рабинович Адольф Соломонович

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.06.1907

Сын: Рабинович Михаил Соломонович

Мать ребёнка: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close