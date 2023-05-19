Рабинович Михаил Соломонович
Место рождения
Дата рождения30.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1907
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Глаголев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Около 1940
Военная служба
С 10.10.1941 по 24.11.1945
старший лейтенант интендансткой службы во время ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рабинович Евгений Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно