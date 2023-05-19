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Рабинович Михаил Соломонович

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Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

30.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1907

Отец: Рабинович Соломон Михайлович

Мать: Рабинович Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Глаголев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Около 1940
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Военная служба
С 10.10.1941 по 24.11.1945
старший лейтенант интендансткой службы во время ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабинович Евгений Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно