Златкина (Рабинович) София (Софья) Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлаткина (Рабинович) София (Софья) Соломоновна

Златкина (Рабинович) София (Софья) Соломоновна

avatar

Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

06.06.1904

Дата смерти

19.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904

Отец: Рабинович Соломон Михайлович

Мать: Рабинович Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
Около 1917
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Обучалась в Иркутской частной женской гимназии В.С.Некрасовой
Образование
С 1920 по 1921
Чита, город Чита, Забайкальский край
окончила среднюю школу
Работа или профессия
1921
Чита, город Чита, Забайкальский край
машинистка-журналистка в Министерстве Национальных Дел
Работа или профессия
С 1921 по 1922
Чита, город Чита, Забайкальский край
машинистка в Совете Министров
Работа или профессия
1922
Чита, город Чита, Забайкальский край
секретарь-делопроизводитель в штабе 5-й Краснознамённой армии
Работа или профессия
С ?.12.1922 по ?.09.1923
Чита, город Чита, Забайкальский край
машинистка-секретарь Дальбюро ЦК РКП(б)
Рождение ребёнка
04.01.1925

Дочь: Златкина Эвелина Ильинична

Отец ребёнка: Златкин Илья Яковлевич

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
С ?.10.1926 по ?.02.1928
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
машинистка в коммунальном отделе
Работа или профессия
С 1926 по ?.10.1926
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
делопроизводитель-машинистка в Айшисполкоме
Работа или профессия
С ?.02.1928 по ?.08.1929
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
делопроизводитель-машинистка в Бурсельскосоюзе
Работа или профессия
С ?.08.1929 по 1930
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
секретарь областного профсоюза сельскохозяйственных рабочих
Место жительства
С 1930 по 1931
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
С 1931 по 1933
Хоэ, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
машинистка в Леспромхозе
Место жительства
После 1933
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Работа или профессия
С ?.05.1934 по ?.05.1935
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
секретарь начальника строительства Синарстроя
Работа или профессия
С ?.05.1935 по ?.05.1936
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
секретарь начальника строительства Трубстроя
Работа или профессия
С 03.03.1942 по ?.10.1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ответственный исполнитель по рабочему снабжению строительного завода №37
Работа или профессия
С ?.12.1942 по ?.06.1943
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
секретарь учебной части в Сварочном техникуме
Работа или профессия
С ?.08.1943
Москва, город федерального значения Москва
машинистка, делопроизводитель, корректор в Западно-Европейском отделе Всесоюзного Комитета по Радиовещанию
Награда
1946
медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Место жительства
Около 1947
Москва, город федерального значения Москва
1-я Миусская улица, д.22/24, кв.26
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Златкин Илья Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Николай Иванович

Смерть
19.12.1986
Москва, город федерального значения Москва
похоронена на Донском кладбище (42-я секция в стене)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close