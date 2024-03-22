Златкина (Рабинович) София (Софья) Соломоновна
Место рождения
Дата рождения06.06.1904
Дата смерти19.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904
Образование
Около 1917
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Обучалась в Иркутской частной женской гимназии В.С.Некрасовой
Образование
С 1920 по 1921
окончила среднюю школу
Работа или профессия
1921
машинистка-журналистка в Министерстве Национальных Дел
Работа или профессия
С 1921 по 1922
машинистка в Совете Министров
Работа или профессия
1922
секретарь-делопроизводитель в штабе 5-й Краснознамённой армии
Работа или профессия
С ?.12.1922 по ?.09.1923
машинистка-секретарь Дальбюро ЦК РКП(б)
Рождение ребёнка
04.01.1925
Дочь: Златкина Эвелина Ильинична
Отец ребёнка: Златкин Илья Яковлевич
Работа или профессия
С ?.10.1926 по ?.02.1928
машинистка в коммунальном отделе
Работа или профессия
С 1926 по ?.10.1926
делопроизводитель-машинистка в Айшисполкоме
Работа или профессия
С ?.02.1928 по ?.08.1929
делопроизводитель-машинистка в Бурсельскосоюзе
Работа или профессия
С ?.08.1929 по 1930
секретарь областного профсоюза сельскохозяйственных рабочих
Место жительства
С 1930 по 1931
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
С 1931 по 1933
Хоэ, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
машинистка в Леспромхозе
Место жительства
После 1933
Работа или профессия
С ?.05.1934 по ?.05.1935
секретарь начальника строительства Синарстроя
Работа или профессия
С ?.05.1935 по ?.05.1936
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
секретарь начальника строительства Трубстроя
Работа или профессия
С 03.03.1942 по ?.10.1942
ответственный исполнитель по рабочему снабжению строительного завода №37
Работа или профессия
С ?.12.1942 по ?.06.1943
секретарь учебной части в Сварочном техникуме
Работа или профессия
С ?.08.1943
машинистка, делопроизводитель, корректор в Западно-Европейском отделе Всесоюзного Комитета по Радиовещанию
Награда
1946
медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Место жительства
Около 1947
1-я Миусская улица, д.22/24, кв.26
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1986
похоронена на Донском кладбище (42-я секция в стене)