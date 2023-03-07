Рабинович (Бутлицкая) Инда Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Бутлицкая) Инда Соломоновна

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Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

16.07.1897

Дата смерти

14.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1897

Отец: Рабинович Соломон Михайлович

Мать: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
19.04.1927

Муж: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найдич Борис Абрамович

Смерть
14.11.1973
Москва, город федерального значения Москва
причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность
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