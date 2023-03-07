Рабинович (Бутлицкая) Инда Соломоновна
Место рождения
Дата рождения16.07.1897
Дата смерти14.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1897
Бракосочетание
19.04.1927
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1973
причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность