Кузнецова (Астафьева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Астафьева) Ирина

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

04.05.1857

Дата смерти

06.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1857

Отец: Евстафьевъ Тимофей

Мать: Евстафьева Наталья

Михайловка
Бракосочетание
30.05.1873

Муж: Кузнецовъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1874

Сын: Кузнецовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Михайловка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Люляева Анастасия

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Рождение ребёнка
11.06.1879

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Михайловка
Рождение ребёнка
11.10.1883

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузнецовъ Егоръ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Рождение ребёнка
19.10.1891

Сын: Кузнецовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударчикова Анастасия

Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий

Смерть
06.11.1906
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
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