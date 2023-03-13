Кузнецова (Астафьева) Ирина
Место рожденияМихайловка
Дата рождения04.05.1857
Дата смерти06.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1857
Отец: Евстафьевъ Тимофей
Мать: Евстафьева Наталья
Михайловка
Бракосочетание
30.05.1873
Муж: Кузнецовъ Дий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1874
Сын: Кузнецовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Михайловка
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Люляева Анастасия
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Рождение ребёнка
11.06.1879
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Михайловка
Рождение ребёнка
11.10.1883
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузнецовъ Егоръ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Рождение ребёнка
19.10.1891
Сын: Кузнецовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударчикова Анастасия
Отец ребёнка: Кузнецовъ Дий
Смерть
06.11.1906