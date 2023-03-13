Кузнецовъ Дий
Место рожденияМихайловка
Дата рождения18.07.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1853
Отец: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Бракосочетание
30.05.1873
Жена: Кузнецова Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1874
Сын: Кузнецовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Люляева Анастасия
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
11.06.1879
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
11.10.1883
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузнецовъ Егоръ
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
19.10.1891
Сын: Кузнецовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударчикова Анастасия
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина