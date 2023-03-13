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Кузнецовъ Дий

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

18.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1853

Отец: Кузнецовъ Федоръ

Мать: Кузнецова Варвара Константинова

Михайловка
Бракосочетание
30.05.1873

Жена: Кузнецова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1874

Сын: Кузнецовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Люляева Анастасия

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Рождение ребёнка
11.06.1879

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
11.10.1883

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузнецовъ Егоръ

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Рождение ребёнка
19.10.1891

Сын: Кузнецовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударчикова Анастасия

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина

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