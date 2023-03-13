Кузнецова Варвара Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1844
Дочь: Шонгина Наталья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.09.1846
Дочь: Мокина Вера
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
04.11.1848
Сын: Кузнецовъ Лазарь
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Кузнецовъ Дий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.10.1855
Дочь: Антипина Афонасия
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецовъ Федоръ
Смерть
27.04.1861
Михайловка