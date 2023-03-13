Кузнецова Варвара Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Варвара Константинова

Кузнецова Варвара Константинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1844

Дочь: Шонгина Наталья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.09.1846

Дочь: Мокина Вера

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
04.11.1848

Сын: Кузнецовъ Лазарь

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Кузнецовъ Дий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.10.1855

Дочь: Антипина Афонасия

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецовъ Федоръ

Смерть
27.04.1861
Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close