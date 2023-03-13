Шонгина (Кузнецовъ) Наталья
Место рожденияМихайловка
Дата рождения22.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844
Отец: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Бракосочетание
07.02.1862
Муж: Шонгинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.08.1863
Дочь: Бусарева Васса
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1866
Дочь: Шонгина Анна
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
05.07.1869
Сын: Шонгинъ Сысой
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шонгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Бусарева Марина
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Латышева Елена
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.08.1879
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ
Александровка