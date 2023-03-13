Шонгина (Кузнецовъ) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШонгина (Кузнецовъ) Наталья

Шонгина (Кузнецовъ) Наталья

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

22.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844

Отец: Кузнецовъ Федоръ

Мать: Кузнецова Варвара Константинова

Михайловка
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Шонгинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
19.08.1863

Дочь: Бусарева Васса

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1866

Дочь: Шонгина Анна

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
05.07.1869

Сын: Шонгинъ Сысой

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шонгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Бусарева Марина

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Латышева Елена

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
04.08.1879

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шонгинъ Михаилъ

Александровка