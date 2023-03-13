Бусарева (Шонгина) Марина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.06.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1873
Отец: Шонгинъ Михаилъ
Бракосочетание
18.02.1894
Муж: Бусаревъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Бусаревъ Владимиръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.04.1903
Сын: Бусаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ