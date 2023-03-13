Бусарева (Шонгина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Шонгина) Марина

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1873

Отец: Шонгинъ Михаилъ

Мать: Шонгина (Кузнецовъ) Наталья

Бракосочетание
18.02.1894

Муж: Бусаревъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Бусаревъ Владимиръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1903

Сын: Бусаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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