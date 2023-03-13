Шонгинъ Михаилъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.01.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1842
Отец: Шонгинъ Петръ
Мать: Шонгина Епистимія
Александровка
Бракосочетание
07.02.1862
Жена: Шонгина Наталья
Рождение ребёнка
19.08.1863
Дочь: Бусарева Васса
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1866
Дочь: Шонгина Анна
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
05.07.1869
Сын: Шонгинъ Сысой
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шонгинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Бусарева Марина
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Латышева Елена
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Рождение ребёнка
04.08.1879
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шонгина Наталья
Александровка