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Шонгинъ Михаилъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1842

Отец: Шонгинъ Петръ

Мать: Шонгина Епистимія

Александровка
Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Шонгина Наталья

Рождение ребёнка
19.08.1863

Дочь: Бусарева Васса

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1866

Дочь: Шонгина Анна

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
05.07.1869

Сын: Шонгинъ Сысой

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шонгинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Бусарева Марина

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Латышева Елена

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Рождение ребёнка
04.08.1879

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шонгина Наталья

Александровка
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