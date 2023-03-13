Бусарева (Шонгина) Васса
Место рожденияАлександровка
Дата рождения19.08.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1863
Отец: Шонгинъ Михаилъ
Мать: Шонгина Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Шонгинъ Галактионъ
Отец ребёнка: не указан
Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1884
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: не указан
Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ
Александровка