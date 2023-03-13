Бусарева (Шонгина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Шонгина) Васса

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

19.08.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1863

Отец: Шонгинъ Михаилъ

Мать: Шонгина Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Шонгинъ Галактионъ

Отец ребёнка: не указан

Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1884

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: не указан

Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Бусаревъ Федоръ

Александровка
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