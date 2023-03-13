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Шонгинъ Галактионъ
Шонгинъ Галактионъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
01.11.1880
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Бусарева (Шонгина) Васса
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880
Отец: не указан
Мать:
Бусарева Васса
Александровка
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