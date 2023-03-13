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Шонгинъ Галактионъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.11.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880

Отец: не указан

Мать: Бусарева Васса

Александровка
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