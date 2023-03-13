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(Бусарева) Анисья
(Бусарева) Анисья
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
14.03.1892
Пол
Женский
Отец
Бусаревъ Федоръ
1863 г.р.
Мать
Бусарева (Шонгина) Васса
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1892
Отец:
Бусаревъ Федоръ
Мать:
Бусарева Васса
Александровка
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