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(Бусарева) Анисья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.03.1892

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1892

Отец: Бусаревъ Федоръ

Мать: Бусарева Васса

Александровка
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