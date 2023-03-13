Латышева (Шонгина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шонгинъ Михаилъ
Мать: Шонгина Наталья
Бракосочетание
31.01.1897
Муж: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.11.1897
Сын: Латышевъ Петръ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ