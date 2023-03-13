Латышева (Шонгина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Шонгина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шонгинъ Михаилъ

Мать: Шонгина Наталья

Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1897

Сын: Латышевъ Петръ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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