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Латышевъ Федоръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1873

Отец: Латышевъ Федоръ

Мать: Латышева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1897

Жена: Латышева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1897

Сын: Латышевъ Петръ

Мать ребёнка: Латышева Елена

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1899

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Латышева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Ефимья

Мать ребёнка: Латышева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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