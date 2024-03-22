Латышевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения15.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1873
Отец: Латышевъ Федоръ
Мать: Латышева Дарья
Бракосочетание
31.01.1897
Жена: Латышева Елена
Рождение ребёнка
23.11.1897
Сын: Латышевъ Петръ
Мать ребёнка: Латышева Елена
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1899
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Латышева Елена
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Ефимья
Мать ребёнка: Латышева Елена