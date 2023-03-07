Латышева (Лешина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Лешина) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.03.1853

Дата смерти

02.04.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1853

Отец: Лешинъ Иванъ

Мать: Лешина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Латышевъ Николай

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Латышевъ Алексей

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Рождение ребёнка
15.04.1873

Сын: Латышевъ Федоръ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1875

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышевъ Егоръ

Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Федоръ

Смерть
02.04.1879
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Чахотка
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