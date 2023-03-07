Латышева (Лешина) Дарья
Место рождения
Дата рождения06.03.1853
Дата смерти02.04.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1853
Отец: Лешинъ Иванъ
Мать: Лешина Авдотья
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Латышевъ Николай
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Латышевъ Алексей
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.04.1873
Сын: Латышевъ Федоръ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.10.1875
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышевъ Егоръ
Отец ребёнка: Латышевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Федоръ
Смерть
02.04.1879
Причина смерти: Чахотка