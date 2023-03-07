Латышевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения06.06.1847
Дата смерти14.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1847
Отец: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Латышевъ Николай
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
1872
Сын: Латышевъ Алексей
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
15.04.1873
Сын: Латышевъ Федоръ
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
26.10.1875
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
13.09.1880
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева
Рождение ребёнка
1880
Сын: Латышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Латышева Любовь
Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева
Рождение ребёнка
24.10.1892
Сын: Латышевъ Ларионъ
Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: Константинъ
Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева
Рождение ребёнка
25.09.1905
Сын: Латышевъ Александръ
Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышевъ Егоръ
Мать ребёнка: Латышева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1905
Причина смерти: Отъ хроническаго бронхита