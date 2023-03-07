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Латышевъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.06.1847

Дата смерти

14.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1847

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Наталья Андреева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Латышевъ Николай

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Латышевъ Алексей

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Рождение ребёнка
15.04.1873

Сын: Латышевъ Федоръ

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1875

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Латышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Латышева Любовь

Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева

Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Латышевъ Ларионъ

Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: Константинъ

Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1905

Сын: Латышевъ Александръ

Мать ребёнка: Латышева Анисья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышевъ Егоръ

Мать ребёнка: Латышева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Анисья Васильева

Смерть
14.12.1905
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ хроническаго бронхита
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