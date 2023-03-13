Латышевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Латышевъ Федоръ
Мать: Латышева Дарья
Рождение ребёнка
28.05.1903
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Латышова Ирина Парамонова
Бракосочетание
22.10.1903
Рождение ребёнка
23.12.1905
Сын: Латышевъ Степанъ
Мать ребёнка: Латышова Ирина Парамонова
хуторъ Асташа
Рождение ребёнка
24.07.1912
Сын: Латышевъ Александръ
Мать ребёнка: Латышова Ирина Парамонова