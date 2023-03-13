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Латышевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Латышевъ Федоръ

Мать: Латышева Дарья

Рождение ребёнка
28.05.1903

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Латышова Ирина Парамонова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1903

Жена: Латышова Ирина Парамонова

Рождение ребёнка
23.12.1905

Сын: Латышевъ Степанъ

Мать ребёнка: Латышова Ирина Парамонова

хуторъ Асташа
Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Латышевъ Александръ

Мать ребёнка: Латышова Ирина Парамонова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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