Латышова (Ситникова) Ирина Парамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышова (Ситникова) Ирина Парамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1903

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1903

Муж: Латышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.12.1905

Сын: Латышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

хуторъ Асташа
Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Латышевъ Александръ

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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