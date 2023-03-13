Латышова (Ситникова) Ирина Парамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
28.05.1903
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Бракосочетание
22.10.1903
Муж: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.12.1905
Сын: Латышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
хуторъ Асташа
Рождение ребёнка
24.07.1912
Сын: Латышевъ Александръ
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ