Мокина (Кузнецова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Кузнецова) Вера

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

14.09.1846

Дата смерти

18.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1846

Отец: Кузнецовъ Федоръ

Мать: Кузнецова Варвара Константинова

Михайловка
Бракосочетание
14.02.1864

Муж: Мокинъ Тимофей

Рождение ребёнка
21.12.1866

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Мокинъ Матвей

Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
22.08.1870

Сын: Мокинъ Андреянъ

Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
30.11.1873

Дочь: Шонгина Анна

Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Попкова Акулина

Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей

Александровка
Смерть
18.10.1891
Михайловка
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