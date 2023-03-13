Мокина (Кузнецова) Вера
Место рожденияМихайловка
Дата рождения14.09.1846
Дата смерти18.10.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1846
Отец: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Бракосочетание
14.02.1864
Муж: Мокинъ Тимофей
Рождение ребёнка
21.12.1866
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
10.08.1868
Сын: Мокинъ Матвей
Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
22.08.1870
Сын: Мокинъ Андреянъ
Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
30.11.1873
Дочь: Шонгина Анна
Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1883
Дочь: Попкова Акулина
Отец ребёнка: Мокинъ Тимофей
Александровка
Смерть
18.10.1891
Михайловка