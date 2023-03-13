Сударчикова (Кузнецова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Кузнецова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецовъ Дий

Мать: Кузнецова Ирина

Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий

село Михайловское
Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Сударчикова Александра

Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударчикова Анастасия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Василий

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