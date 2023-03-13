Сударчикова (Кузнецова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецовъ Дий
Мать: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
12.09.1912
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий
село Михайловское
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Сударчикова Александра
Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударчикова Анастасия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Василий