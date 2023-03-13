Люляева (Кузнецова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люляева (Кузнецова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кузнецовъ Дий

Мать: Кузнецова Ирина

Бракосочетание
29.01.1895

Муж: Люляевъ Михаилъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люляевъ Андрей

Отец ребёнка: Люляевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Варвара

Отец ребёнка: Люляевъ Михаилъ

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