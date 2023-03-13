Люляева (Кузнецова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кузнецовъ Дий
Мать: Кузнецова Ирина
Бракосочетание
29.01.1895
Муж: Люляевъ Михаилъ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люляевъ Андрей
Отец ребёнка: Люляевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Варвара
Отец ребёнка: Люляевъ Михаилъ