Люляевъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Люляевъ Степанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1895
Жена: Люляева Анастасия
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люляевъ Андрей
Мать ребёнка: Люляева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Варвара
Мать ребёнка: Люляева Анастасия