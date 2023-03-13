Люляевъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люляевъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Люляевъ Степанъ

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1895

Жена: Люляева Анастасия

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люляевъ Андрей

Мать ребёнка: Люляева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Варвара

Мать ребёнка: Люляева Анастасия

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