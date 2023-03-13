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(Кузнецова) Мария
(Кузнецова) Мария
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
11.06.1879
Пол
Женский
Отец
Кузнецовъ Дий
1853 г.р.
Мать
Кузнецова (Астафьева) Ирина
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1879
Отец:
Кузнецовъ Дий
Мать:
Кузнецова Ирина
Михайловка
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