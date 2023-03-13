(Кузнецова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Мария

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

11.06.1879

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1879

Отец: Кузнецовъ Дий

Мать: Кузнецова Ирина

Михайловка
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