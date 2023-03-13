Евстафьева (Гордеева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Гордеева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гордеевъ Василій

Мать: Гордеева Анна Васильева

Бракосочетание
02.02.1851

Муж: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
04.09.1853

Сын: Евстафьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
12.08.1855

Сын: Евстафьевъ Адрианъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
04.05.1857

Дочь: Кузнецова Ирина

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1861

Дочь: Евстафьева Елена

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
17.08.1865

Сын: Евстафьевъ Петръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
17.12.1866

Дочь: Самохина Анастасия

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
09.11.1868

Сын: Евстафьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Астафьева Мария

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
Рождение ребёнка
20.08.1875

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей

Михайловка
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