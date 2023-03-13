Евстафьева (Гордеева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Гордеевъ Василій
Мать: Гордеева Анна Васильева
Бракосочетание
02.02.1851
Муж: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
04.09.1853
Сын: Евстафьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
12.08.1855
Сын: Евстафьевъ Адрианъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
04.05.1857
Дочь: Кузнецова Ирина
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
01.03.1859
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
20.05.1861
Дочь: Евстафьева Елена
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
17.08.1865
Сын: Евстафьевъ Петръ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
17.12.1866
Дочь: Самохина Анастасия
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
09.11.1868
Сын: Евстафьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Астафьева Мария
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка
Рождение ребёнка
20.08.1875
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Евстафьевъ Тимофей
Михайловка