Самохина (Евстафьева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Евстафьева) Анастасия

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

17.12.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1866

Отец: Евстафьевъ Тимофей

Мать: Евстафьева Наталья

Михайловка
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Самохинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1884

Сын: Самохинъ Степанъ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бусалаева Александра

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Рождение ребёнка
11.02.1891

Сын: Самохинъ Федоръ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Толмачева Акулина

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Михайловка
Рождение ребёнка
20.11.1894

Дочь: Калинина Екатерина

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1903

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохинъ Яковъ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

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