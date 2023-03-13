Самохина (Евстафьева) Анастасия
Место рожденияМихайловка
Дата рождения17.12.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1866
Отец: Евстафьевъ Тимофей
Мать: Евстафьева Наталья
Михайловка
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
09.07.1884
Сын: Самохинъ Степанъ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бусалаева Александра
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
11.02.1891
Сын: Самохинъ Федоръ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Толмачева Акулина
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Михайловка
Рождение ребёнка
20.11.1894
Дочь: Калинина Екатерина
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.08.1903
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохинъ Яковъ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий