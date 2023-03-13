Гордеева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти16.03.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евстафьева Наталья
Отец ребёнка: Гордеевъ Василій
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гордеевъ Семенъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Василій
Рождение ребёнка
21.10.1841
Сын: Гордѣевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Гордеевъ Василій
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Василій
Смерть
16.03.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ дряхлости