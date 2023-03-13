Гордеева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

16.03.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евстафьева Наталья

Отец ребёнка: Гордеевъ Василій

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гордеевъ Семенъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Василій

Рождение ребёнка
21.10.1841

Сын: Гордѣевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Гордеевъ Василій

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Василій

Смерть
16.03.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ дряхлости
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