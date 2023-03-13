Гордѣевъ Дмитрій
Место рожденияМихайловка
Дата рождения21.10.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1841
Отец: Гордеевъ Василій
Мать: Гордеева Анна Васильева
Бракосочетание
15.01.1862
Рождение ребёнка
04.09.1863
Дочь: Гордѣева Марѳа
Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія
Рождение ребёнка
23.04.1865
Дочь: Тарасова (Гордѣева) Александра
Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія
Рождение ребёнка
06.11.1867
Дочь: Валявина (Гордѣева) Матрена
Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія
Рождение ребёнка
06.07.1870
Сын: Гордѣевъ Сергѣй
Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія
Рождение ребёнка
17.12.1872
Сын: Гордѣевъ Петръ
Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія