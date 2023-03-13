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Гордѣевъ Дмитрій

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

21.10.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1841

Отец: Гордеевъ Василій

Мать: Гордеева Анна Васильева

Бракосочетание
15.01.1862

Жена: Гордѣева (Людеженская) Устинія

Рождение ребёнка
04.09.1863

Дочь: Гордѣева Марѳа

Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія

Рождение ребёнка
23.04.1865

Дочь: Тарасова (Гордѣева) Александра

Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія

Рождение ребёнка
06.11.1867

Дочь: Валявина (Гордѣева) Матрена

Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія

Рождение ребёнка
06.07.1870

Сын: Гордѣевъ Сергѣй

Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія

Рождение ребёнка
17.12.1872

Сын: Гордѣевъ Петръ

Мать ребёнка: Гордѣева (Людеженская) Устинія

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