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Гордѣева (Людеженская) Устинія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

04.10.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1844

Отец: Людеженский Семенъ

Мать: Людеженская Варвара

Михайловка
Бракосочетание
15.01.1862

Муж: Гордѣевъ Дмитрій

Рождение ребёнка
04.09.1863

Дочь: Гордѣева Марѳа

Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій

Михайловка
Рождение ребёнка
23.04.1865

Дочь: Тарасова Александра

Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій

Михайловка
Рождение ребёнка
06.11.1867

Дочь: Валявина Матрена

Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій

Михайловка
Рождение ребёнка
06.07.1870

Сын: Гордѣевъ Сергѣй

Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій

Михайловка
Рождение ребёнка
17.12.1872

Сын: Гордѣевъ Петръ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій

Михайловка
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