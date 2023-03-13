Гордѣева (Людеженская) Устинія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения04.10.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1844
Отец: Людеженский Семенъ
Мать: Людеженская Варвара
Михайловка
Бракосочетание
15.01.1862
Муж: Гордѣевъ Дмитрій
Рождение ребёнка
04.09.1863
Дочь: Гордѣева Марѳа
Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій
Михайловка
Рождение ребёнка
23.04.1865
Дочь: Тарасова Александра
Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій
Михайловка
Рождение ребёнка
06.11.1867
Дочь: Валявина Матрена
Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій
Михайловка
Рождение ребёнка
06.07.1870
Сын: Гордѣевъ Сергѣй
Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій
Михайловка
Рождение ребёнка
17.12.1872
Сын: Гордѣевъ Петръ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Дмитрій
Михайловка