Пелешенко (Булах) Александра Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешенко (Булах) Александра Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Булах Варфоломей Демьянович

Мать: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пелешенко Юрий Игнатович

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пелешенко Валентина Игнатовна

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пелешенко Михаил Игнатович

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Рождение ребёнка
С 1940 по 1952

Сын: Пелешенко Борис Игнатович

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Рождение ребёнка
С 1940 по 1953

Дочь: Ляхович Екатерина Игнатовна

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Пелешенко Сергей Игнатович

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Пелешенко Григорий Игнатович

Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешенко Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно
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