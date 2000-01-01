Пелешенко (Булах) Александра Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Булах Варфоломей Демьянович
Мать: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пелешенко Валентина Игнатовна
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пелешенко Михаил Игнатович
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
С 1940 по 1952
Сын: Пелешенко Борис Игнатович
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
С 1940 по 1953
Дочь: Ляхович Екатерина Игнатовна
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Пелешенко Сергей Игнатович
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пелешенко Григорий Игнатович
Отец ребёнка: Пелешенко Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно