Булах (Крячко) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах (Крячко) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крячко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Булах Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Булах Ефим Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Загний Галина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Булах Данила Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Булах Фёдор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Варфоломей Демьянович

Смерть
Неизвестно
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