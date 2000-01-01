Булах (Крячко) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крячко Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Булах Григорий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Загний Галина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Булах Данила Варфоломеевич
Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Булах Фёдор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Булах Варфоломей Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно