Булах Григорий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Булах Варфоломей Демьянович
Мать: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1928
Сын: Булах Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Булах Мария
Рождение ребёнка
14.09.1930
Дочь: Булах Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Булах Мария
Рождение ребёнка
08.03.1935
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Булах Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Мария
Смерть
Неизвестно