Булах Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1928
Сын: Булах Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Булах Григорий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
14.09.1930
Дочь: Булах Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Булах Григорий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
08.03.1935
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Булах Григорий Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно