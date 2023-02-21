Булах Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1928

Сын: Булах Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Булах Григорий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
14.09.1930

Дочь: Булах Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Булах Григорий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Булах Григорий Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Григорий Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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