Булах Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930

Отец: Булах Григорий Варфоломеевич

Мать: Булах Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ищенко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Пётр

Смерть
Неизвестно
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