Булах Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930
Отец: Булах Григорий Варфоломеевич
Мать: Булах Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Людмила Петровна
Отец ребёнка: Ищенко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ищенко Пётр
Смерть
Неизвестно