Булах Варфоломей Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Булах Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Булах Григорий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Загний Галина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Мать ребёнка: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Булах Данила Варфоломеевич
Мать ребёнка: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Булах Фёдор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Булах Елена Петровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Булах Василий Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Елена Петровна
Смерть
Неизвестно