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Булах Варфоломей Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Булах Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Булах Григорий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Булах Ефим Варфоломеевич

Мать ребёнка: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Загний Галина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Мать ребёнка: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Булах Данила Варфоломеевич

Мать ребёнка: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Булах Фёдор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Булах Елена Петровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Булах Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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