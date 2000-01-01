Булах Демьян
Место рождениясело Переволочно на Днепре
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
село Переволочно на Днепре
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Булах Дементий Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Булах Варфоломей Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Евпраския Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно