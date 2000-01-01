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Булах Демьян

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Место рождения

село Переволочно на Днепре

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

село Переволочно на Днепре
Рождение ребёнка
1860

Сын: Булах Сергей Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Булах Дементий Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Булах Семён Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Булах Варфоломей Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Евпраския Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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