Булах Сергей Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Булах Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Булах Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Булах Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Булах Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Евгения Семёновна
Смерть
1922