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Булах Михаил Сергеевич
Булах Михаил Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
20.01.1987
Пол
Мужской
Отец
Булах Сергей Демьянович
1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Булах Сергей Демьянович
Мать: не указана
Смерть
20.01.1987
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