Булах Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

20.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Булах Сергей Демьянович

Мать: не указана

Смерть
20.01.1987
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