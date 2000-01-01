Булах (Кондик) Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942