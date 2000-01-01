Булах (Кондик) Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах (Кондик) Евгения Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Булах Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Булах Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Булах Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Сергей Демьянович

Смерть
1942
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