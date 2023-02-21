Булах Василий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Булах Варфоломей Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Булах Феня Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Нина Васильевна
Мать ребёнка: Булах Феня Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Феня Иванова
Смерть
Неизвестно