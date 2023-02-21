Булах Василий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Василий Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Булах Варфоломей Демьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Булах Феня Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Нина Васильевна

Мать ребёнка: Булах Феня Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Феня Иванова

Смерть
Неизвестно
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