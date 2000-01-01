Ляхович (Пелешенко) Екатерина Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1940 по 1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1940 по 1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляхович Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляхович Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Ляхович Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхович Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ляхович Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляхович Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Ляхович Михаил
Смерть
Неизвестно