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Пелешенко Игнат Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Пелешенко Юрий Игнатович

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пелешенко Валентина Игнатовна

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пелешенко Михаил Игнатович

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
С 1940 по 1952

Сын: Пелешенко Борис Игнатович

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
С 1940 по 1953

Дочь: Ляхович Екатерина Игнатовна

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Пелешенко Сергей Игнатович

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Пелешенко Григорий Игнатович

Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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