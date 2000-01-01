Пелешенко Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пелешенко Валентина Игнатовна
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пелешенко Михаил Игнатович
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
С 1940 по 1952
Сын: Пелешенко Борис Игнатович
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
С 1940 по 1953
Дочь: Ляхович Екатерина Игнатовна
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Пелешенко Сергей Игнатович
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пелешенко Григорий Игнатович
Мать ребёнка: Пелешенко Александра Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно