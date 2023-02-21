Пелешенко Юрий Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешенко Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Плешенко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешенко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешенко Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Плешенко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешенко Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Плешенко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешенко Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Плешенко Нина