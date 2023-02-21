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Пелешенко Юрий Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Пелешенко Игнат Иванович

Мать: Пелешенко Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешенко Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Плешенко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешенко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешенко Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Плешенко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешенко Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Плешенко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешенко Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Плешенко Нина

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