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Пелешенко Сергей Игнатович
Пелешенко Сергей Игнатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Пелешенко Игнат Иванович
Мать
Пелешенко (Булах) Александра Варфоломеевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Пелешенко Игнат Иванович
Мать:
Пелешенко Александра Варфоломеевна
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