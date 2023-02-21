Пелешенко Сергей Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешенко Сергей Игнатович

Пелешенко Сергей Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Пелешенко Игнат Иванович

Мать: Пелешенко Александра Варфоломеевна