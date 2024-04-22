Малин Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1899
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Малин Александр Филиппович
Мать: Малина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сладкова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Малина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Малина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Малина Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Малина Анисья Петровна
Смерть
1899