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Малин Василий Александрович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Малин Александр Филиппович

Мать: Малина Анна Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сладкова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Малина Анисья Петровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Малина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Малина Анисья Петровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Малина Анисья Петровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1899
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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