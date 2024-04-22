Сладкова (Малина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сладкова (Малина) Елена Васильевна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Малин Василий Александрович

Мать: Малина Анисья Петровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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