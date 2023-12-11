Малина Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сладкова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Малин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Малина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Малин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Малин Василий Александрович
Смерть
1907