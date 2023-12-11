Малина Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малина Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сладкова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Малин Василий Александрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Малина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Малин Василий Александрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Малин Василий Александрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1907
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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