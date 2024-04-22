Малин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1884
Сын: Малин Иван Петрович
Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Малин Пётр Петрович
Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна
Смерть
1901