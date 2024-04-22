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Малин Пётр Васильевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Малин Василий Александрович

Мать: Малина Анисья Петровна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Малин Иван Петрович

Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Малин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Малин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Малин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Малина Евдокия Ивановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1901
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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