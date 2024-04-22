Малин Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Малин Пётр Васильевич
Мать: Малина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Малина Варвара Петровна
Мать ребёнка: Малина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Малина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Малина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Малин Пётр Петрович
Мать ребёнка: Малина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малина Евдокия Семеновна