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Малин Пётр Петрович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Малин Пётр Васильевич

Мать: Малина Евдокия Ивановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Малина Варвара Петровна

Мать ребёнка: Малина Евдокия Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Малина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Малина Евдокия Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Малин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Малина Евдокия Семеновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малина Евдокия Семеновна

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