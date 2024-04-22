Малина (Сафонова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Малина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Малин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Малина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Малин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Малин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Малин Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малин Пётр Петрович
Смерть
1985
Чехов, Чехов, Московская область