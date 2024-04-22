Малина (Сафонова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малина (Сафонова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Малина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Малин Пётр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Малина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Малин Пётр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Малин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Малин Пётр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малин Пётр Петрович

Смерть
1985
Чехов, Чехов, Московская область
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